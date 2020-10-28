محاكم دبي تتيح «عقد الزواج» عن بُعد

دبي (وام)

أعلنت محاكم دبي آلية إجراءات عقود الزواج في دبي خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بالاختيار إما عبر استخدام تقنيات الاتصال عن بُعد، مؤكدة أن المأذونين الشرعيين سيستعينون بالاتصال عن بُعد في عقود للزواج، بحضور الأطراف في مجلس واحد حقيقي أو مجلس إلكتروني - أو بحضور المأذون الشرعي في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية في موقع الزواج. وقال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن عقود الزواج تتم باختيار الزوجين إما بتقنيات الاتصال عن بُعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف سواء بحضور أطراف العقد في مجلس حقيقي واحد أو يتم العقد في مجلس إلكتروني عن طريق تقنية التواصل عن بُعد أو بحضور المأذون الشرعي في موقع الزواج في ظل الإجراءات الاحترازية إضافة إلى إمكانية إتمام عقد الزواج في مركز خدمات محاكم دبي «فرع وافي مول».