3 نوفمبر انطلاق «الدولي للأمن السيبراني» بجامعة الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تعقد جامعة الشارقة «المؤتمر الدولي للاتصالات والحوسبة والأمن السيبراني والمعلوماتية» لمنظمة IEEE «معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولية»، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، في الفترة ما بين 3 إلى 5 نوفمبر المقبل افتراضياً، ويضم 13 جلسة علمية يتخللها 8 متحدثين رئيسيين في مجالات الاتصالات والحوسبة والمعلوماتية والأمن السيبراني والتعلم العميق والتطبيقات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد افتراضياً أمس للإعلان عن انعقاد المؤتمر، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الذي سيترأس المؤتمر فخرياً هذا العام، والدكتور محمد عبيدات، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة، الرئيس العام للمؤتمر.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي: إن عقد المؤتمرات العالمية هو إحدى الوسائل التي تعتمد عليها الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع من خلال الأبحاث العلمية التي يقدمها العلماء والباحثون المشاركون، وتشتمل على توصيات وحلول تفيد المجتمع وتعمل على تطويره. كما أضاف المدير أن المؤتمر هو فرصة كبيرة لطلبة الدراسات العليا والمهتمين للتعرف على كل ما هو جديد في هذه التخصصات، بالإضافة إلى كونه فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات بين المؤسسات المشاركة من مختلف دول العالم. وأشار المدير أن المؤتمرات العالمية هي جزء أيضاً من استراتيجية كلية الحوسبة والمعلوماتية لتكون مؤسسة رائدة في المجالات التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والحوسبة والمعلوماتية و«إنترنت الأشياء». بدوره، قال الدكتور محمد عبيدات، إن الأبحاث المقبولة في هذا المؤتمر والكلمات الرئيسة التي ستطرح من قبل العلماء والمتخصصين، إضافة إلى تبادل نتائج البحث العلمي في هذا المضمار بين العلماء الدوليين من الدول المشاركة كافة والمناقشات التي ستدور في جلسات المؤتمر، سوف تدعم وتثري أفكار واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار.