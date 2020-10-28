26 دولة تكرم خط الدفاع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الداخلية في احتفالية عالمية بمشاركة 26 دولة تضمنت تقديم معزوفة خاصة كبادرة تكريم وتقدير للجهود النبيلة التي يقوم بها أبطال الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كوفيد - 19 وتضحياتهم الإنسانية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات حول العالم.

وتضمنت المبادرة عرضاً موحداً من هذه الفرق الشرطية بعزف «مقطوعة مسيرة الانتصار لأوبرا عايدة» كرسالة شكر وأمل عالمية وللتأكيد على أن العالم لا يزال متحداً وأن البشرية هي ما يجمعنا معاً، وذلك بمشاركة ممثلي الفرق الموسيقية من دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، النمسا، البحرين، بروناي، بوركينافاسو، كولومبيا، جمهورية التشيك، غانا، جواتيمالا، ليتوانيا، موريشيوس، إيطاليا، إسرائيل، نيوزيلندا، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، السنغال، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، تايوان، والمملكة المتحدة.

وحرصت الوزارة على المشاركة إيماناً بأهمية عاملي الخطوط الأمامية بهذه الصورة الإنسانية الفنية وباللغة الموسيقية لغة تفاهم الشعوب لتكون رسالة أمل وثناء وتقدير.