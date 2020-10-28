772 ألف مكالمة لـ«القيادة والسيطرة» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أكد العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن المركز تلقى منذ بداية العام الجاري إلى الأول من شهر أكتوبر، 772 ألفاً و73 مكالمة، وذلك لغرض الاستفسار عن الخدمات الشرطية وتقديم بلاغات والحصول على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز عبر موظفيه المتخصصين.

وأشار العقيد ابن فارس إلى حرص العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور على مدار الساعة، مؤكداً أنهم على أتم الاستعداد والتأهب الدائم لتلقي البلاغات والمكالمات في جميع الأوقات ولاسيما في العطلات والأعياد.

وأضاف أن شرطة دبي حريصة على التواصل مع الجمهور وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث قامت بإنشاء مركز الاتصال 901 بهدف الرد على استفسارات الجمهور والمتعاملين باللغتين العربية والانجليزية، وتقديم خدمات متميزة لهم وتلقي الشكاوى والاقتراحات وحل مشاكلهم وتوصيل اقتراحاتهم للإدارات المعنية، مبيناً أن شرطة دبي تكلف فريقاً متخصصاً في مركز الاتصال (901) للرد على الاستفسارات وتحويلها إلى الإدارات المعنية بطريقة موثقة وسهلة تضمن صحة وسرعة وصول المعلومة للمتعامل.