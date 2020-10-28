«الأمن الخاصة» تطلع على أفضل الممارسات في أمن المواصلات

دبي (الاتحاد)

زار وفد من قيادة قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية إدارة أمن المواصلات في دبي للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير جودة الأداء والاستفادة من الخبرات في استحداث وتصميم المناهج التدريبية.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية داخل وخارج الدولة، إذ قام الوفد الزائر بعمل جولة لمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لمركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات.

واطلع الوفد خلال الجولة على المنصات المتوفرة في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، وتخلل الزيارة شرح عن منظومة العمل الأمني والبرامج التدريبية المقدمة من مركز التدريب والإبداع.