محمد بن زايد يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة، رسول المحبة والتسامح والسلام، سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين، إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق، وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء».