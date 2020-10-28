قصر الوطن ينظم أمسيات عرض "الصوت والضوء"

ينظم قصر الوطن أمسيات عرض الصوت والضوء التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بروعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

يقام هذا العرض المميز على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي لقصر الوطن، ويمتاز بأسلوب فريد يمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت بوابة النهضة والعمران والتقدم.

وينظم عرض الضوء والصوت كل يوم خميس وجمعة وسبت عند الساعة 7:30 مساءً ولمدة 15 دقيقة في أمسية فريدة تمثل خاتمة مميزة لهذه التجربة الحافلة بالثقافة والمعرفة.

ويعد قصر الوطن من المعالم الثقافية المميزة الواقعة ضمن مجمع القصر الرئاسي في أبوظبي إذ يقدم لزواره لمحة عميقة حول تقاليد وقيم الإمارات حيث يحملهم في جولة تاريخية لاستكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة التي تحافظ عليها البلاد بعناية.

كما يتيح القصر للزوار فرصة فريدة لاستكشاف جماليات فنون العمارة الإسلامية من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية التي تتميز بها أروقة القصر، بالإضافة إلى مشاهدة أروع المعروضات والمقتنيات الفاخرة.

وكجزء من هذه التجربة الثقافية المتكاملة، تقدم فرقة "سيمفونية الوطن" أروع المقطوعات الموسيقية الإماراتية والعالمية خلال تجولها في أروقة قصر الوطن.

كما يستعرض عرض الضوء والصوت مسيرة التقدم في دولة الإمارات عبر رحلة بصرية تنتقل من تاريخ الدولة العريق إلى حاضرها المشرق ورؤيتها لمستقبل أكثر ازدهاراً.

ويحتضن القصر "مكتبة قصر الوطن" التي توفر للزوار مصادر متنوعة للمعرفة من مختلف العلوم والفنون والمعارف، بما في ذلك مجموعة واسعة من المصادر المعرفية التي تسلط الضوء على مراحل تطور الدولة في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.