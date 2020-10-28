محمد بن راشد: اعتمدنا بناء أحدث قمر صناعي يحمل اسم محمد بن زايد

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم بناء قمر صناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة.. بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100% وسيحمل اسم MBZ-Sat.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»:

«اعتمدنا اليوم بناء قمر صناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة.. بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100% وسيكون اسمه MBZ-Sat... القمر الصناعي السابق حمل اسم خليفة سات.. ويحمل هذا اسم أخي محمد بن زايد حفظه الله».

وأضاف سموه: «جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة.. ورواد فضاء.. ومراكز أبحاث.. ومسباراً للمريخ.. ومستكشفاً للقمر.. وقطاعاً خاصاً مستثمراً في كل هذا بقوة.. هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء».



