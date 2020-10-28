محمد بن راشد يعتمد تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء

دبي (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قراراً بتعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء. وشغل عبدالله ناصر لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ليعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة.

وعمل قبل ذلك بمنصب الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية منذ عام 2009، وتولى مهام إضافية متعلقة بالإحصاء بعد الدمج مع المركز الوطني للإحصاء في عام 2015.. كما عمل لوتاه لمدة 14 عاماً في القطاع الخاص وفي أبرز الشركات العالمية والوطنية.

ويتمتع لوتاه بخبرة كبيرة في إدارة الأعمال، حيث عمل بين عامي 2001 و2009 في شركة «مايكروسوفت»، وشغل عدة مناصب قيادية منها مدير القطاع الحكومي في الشركة.

ويحمل عبدالله لوتاه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ريتشموند، فضلاً عن مجموعة من الشهادات العلمية والتدريبية من جامعات أوروبية وأميركية مرموقة مثل كلية كولومبيا للأعمال وكلية كنيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفرد.