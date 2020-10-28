نهيان بن مبارك يتلقى جرعة من لقاح «كوفيد-19»

أبوظبي (وام)‏

تلقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، جرعة من لقاح «كوفيد-19» دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته. وقال معاليه: إن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، مما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات. وأضاف معاليه أن لقاح «كوفيد-19» من شأنه أن يوفر أقصى درجات السلامة والأمان للعاملين في خط الدفاع الأول، والحفاظ على الأرواح وحمايتها. وأجازت الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة، وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم. ‎كما أثبتت التجارب التي أجريت في الدولة وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس. ‎الجدير بالذكر أن استخدام لقاح «كوفيد-19» يسهم في الحفاظ على الأرواح وتقليل الإصابات الناتجة عن الجائحة، وهو أحد السبل التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع.