شرطة أبوظبي توعي بالتباعد الجسدي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي حملة ميدانية بعنوان «نلتزم لنتنصر»، لتوعية الجمهور بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، ومنع التجمعات في المناطق السكنية، استفاد منها أكثر من 324 شخص، وشملت مرتادي المناطق الرملية وخصوصاً منطقة بدع بنت سعود. وركزت الحملة على كافة المناطق في مدينة العين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت دوريات الشرطة المجتمعية بزيارات ميدانية لعدد من المناطق للوقوف من قرب على أي سلوكيات مخالفة من قبل الأشخاص، وتقديم النصائح اللازمة لهم، وإلزامهم بمغادرة الأماكن التي يتجمعون بها، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، ومنع تكرار مثل هذه التجمعات، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. وشارك في الحملة مديرية شرطة منطقة العين، وإدارة الشرطة المجتمعية، دائرة البلديات والنقل وأعضاء من مبادرة كلنا شرطة.