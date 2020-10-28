محمد بن زايد يعلن فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

ويأتي الاتصال في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعهما من عمق أواصر الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل الذي يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وتأكيداً لموقف دولة الإمارات الثابت في دعم المملكة المغربية الشقيقة أعلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك محمد السادس خلال الاتصال بقرار دولة الإمارات فتح قنصلية عامة في مدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية للمملكة تجسيدا لموقف الدولة الثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية.. وثمن سموه علاقة دولة الإمارات بالمغرب والدور القيادي الرائد لجلالة الملك محمد السادس مؤكدا ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط الأخوة والتعاون المشترك.