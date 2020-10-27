«التربية» تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الأول

دبي (الاتحاد)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2020 - 2021، لطلبة الصفوف من الرابع لغاية الثاني عشر، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة. فيما خصصت الوزارة الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر المقبل لتسليم المهام العملية والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب) لصفوف الحادي عشر والثاني عشر، وفي الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر لطلبة التاسع والعاشر.

ويستهل طلبة المرحلة الثانوية من التاسع إلى الثاني عشر، من مختلف المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، الامتحانات بمادة الرياضيات يوم 22 نوفمبر، تليها مادتا اللغة العربية والعلوم الصحية (للعام) على فترتين في 23 منه، ثم الفيزياء في 24 نوفمبر، وبعدها اللغة الإنجليزية في 25 منه، والكيمياء لطلبة المسار المتقدم، والكيمياء أو الأحياء لطلبة المسار العام في 26 منه، ثم التربية الإسلامية يوم 7 ديسمبر، على أن يكون ختام الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية في 9 نوفمبر.