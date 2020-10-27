100 درهم سعر «لقاح الإنفلونزا» بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت هيئة الصحة بدبي، سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنشآت الصحية الخاصة، ليصبح 100 درهم كحد أقصى، شاملاً كافة الخدمات المتعلقة بالخدمة، وطالبت جميع المنشآت المرخصة من قبلها بالتقيد بالسعر المحدد تفادياً للمخالفات.

وأبلغت الهيئة، أمس، جميع المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبلها، أن قرار تحديد سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية يأتي في ظل الظرف الاستثنائي الحالي، الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً على توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، وبما يضمن الصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

وحسب «صحة دبي» يتوجب الامتناع عن فرض أية رسوم إضافية أخرى مثل الرسوم الإدارية، تقديم خدمة عاجلة أو تقديمها في مواقع العمل، أو المنزل، أو أي تسهيلات أخرى ذات صلة، خصوصاً المرضى الذين يقومون بمراجعة المنشأة بشكل مباشر لأخذ اللقاح دون أية أعراض مرضية أو طلباً لأي خدمة أو استشارة طبية أخرى.

وتابعت: يأتي القرار الجديد إلحاقاً لتعاميم الهيئة السابقة بذات الشأن، ووفقاً لأحكام التشريعات الطبية المقدمة للجمهور، وما نص عليه قرار المجلس التنفيذي رقم «32» لعام 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي.

وشددت الهيئة، على ضرورة العمل بالقرار الجديد بدءاً من اليوم، مطالبة جميع المنشآت الصحية المعنية بالالتزام بما ورد به من إرشادات، تفادياً لأي مخالفات أو تبعات قانونية بشأنها.