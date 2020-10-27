مركز جديد لفحوصات «كورونا» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، عن افتتاح مركز جديد في منطقة المرور، ليقدّم خدمات الفحص من المركبات للمواطنين والمقيمين والزوار في أبوظبي بتكلفة 180 درهماً للفحص الواحد.

ويقع المركز الجديد قبالة مركز العاصمة للفحص الصحي في مقرّ نادي الجزيرة الرياضي، فيما تخضع العينات للفحص المخبري في مرافق المختبر المرجعي الوطني.

وأكّد حسن جاسم النويس، نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية، حرص مبادلة على مواصلة دعم الحكومة في سياستها القائمة على التوسع في إجراء فحوص «كوفيد-19»، عبر إتاحة مركز جديد للفحوص، ضماناً لراحة المراجعين وسرعة الإجراءات ودقة النتائج، وذلك بعد خلوّ المرافق العلاجية التابعة لمبادلة من المصابين بالمرض.

وأضاف: يقوم المركز الجديد على الخبرة التي اكتسبناها من مشاريعنا السابقة الخاصة بفحوص «كوفيد-19»، وهو مفتوح لجميع أفراد الجمهور بمن فيهم حاملو تأشيرات الزيارة. وتم الاستعانة بالمختبر المخصص لفحص عينات «كوفيد-19» التابع للمختبر المرجعي الوطني لضمان الحصول على النتائج بأعلى دقة ممكنة.

ويسخِّر مركز العاصمة للفحص الصحي خبراته المكتسبة من العمل في دعم مشروع الفحص الوطني بمنطقة المصفح في وقت سابق من هذا العام، للاستفادة منها في مركز الفحص الجديد من المركبات. ويستقبل المركز المراجعين من دون موعد مسبق، حيث سيحظون بخيار استلام نتائجهم عن طريق الرسائل النصية القصيرة في غضون 24 إلى 48 ساعة. ويعمل مركز الفحص من المركبات من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحاً و6 مساء.