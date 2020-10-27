«مرافق الوطني» تدرس مقترحات المواطنين حول «زايد للإسكان»

ناصر الجابري (أبوظبي)

تعتزم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، بحث مجموعة من مقترحات المواطنين منها إعادة النظر في نسب الاستقطاع الشهرية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، وإطلاق تسهيلات وإعفاءات لغير القادرين على سداد القروض، إضافة إلى إتاحة المجال للحصول على منافع سكنية إضافية لمتعددي الزوجات، وذلك بهدف تقديم مجموعة من التوصيات البرلمانية لمناقشتها لاحقاً مع ممثلي الحكومة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة افتراضياً أمس الأول، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وبحضور أعضاء اللجنة، خلال الحلقة التي تأتي ضمن مناقشات اللجنة بهدف إعداد تقرير برلماني يتناول برنامج الشيخ زايد للإسكان ضمن محاور منها استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين.

وقدم مواطنون خلال مشاركتهم في الحلقة النقاشية، مجموعة من الاقتراحات منها ضرورة تحديث التطبيق الذكي الخاص ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، وإطلاق سياسات وباقات إسكانية تتناسب مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وإعفاء المتعثرين مالياً أو ذوي الدخل المحدود من سداد ما تبقى من تكلفة القرض، إضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية للحصول على المسكن والقرض وتقديم مزايا إسكانية خاصة بالمطلقات، إضافة إلى إعادة جدولة الاستقطاعات الشهرية خاصة لمن لديهم التزامات مالية أخرى.

وتضمنت المقترحات التي قدمها مجموعة من المشاركين في الحلقة النقاشية، رفع السقف المحدد لقروض الإسكان وإعادة النظر في شروط الحصول على المنحة السكنية، بما يتناسب مع متوسط مستوى الدخل الحالي، إضافة إلى مراعاة قرب المراكز الصحية لأصحاب الحالات المرضية وتوضيح أسباب رفض الطلبات غير المستوفية لشروط الاستحقاق.

أبرز التحديات

قالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة: إن تنظيم الحلقة النقاشية يأتي في ظل اهتمام وسعي المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التواصل المجتمعي وضرورته لإثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوعات الرقابية المحالة للجان المجلس من مختلف جوانبها، بالإضافة إلى اطلاع اللجنة في إطار مناقشتها لموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان على أهم التحديات التي تواجه المواطنين بشأن الخدمات المقدمة من قبل البرنامج، ورصد أهم الإشكاليات التي تواجه المستفيدين في قطاع الإسكان ودور البرنامج في معالجتها، والتحديات التي تواجههم في شأن الدعم والاستقطاع المالي المقدم من البرنامج.

وأكدت نجاح الحلقة النقاشية التي شارك فيها عدد كبير من المواطنين من مختلف إمارات الدولة، حيث تعرفت اللجنة بشكل مباشر على أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، منوهة بأن هذه الحلقة كانت مهمة للغاية لمواطني الدولة سواء للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، أو لمن لديهم الرغبة في الاستفادة من خدمات ومساعدات البرنامج، حيث أثرت النقاش حول الموضوع وكيفية تطوير هذه الخدمات والمساعدات بشكل يكون أكثر فائدة للوطن والمواطن.