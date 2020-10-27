644 أسرة بالسودان تستفيد من مساعدات «دار البر»

دبي (الاتحاد)

قدمت جمعية دار البر دعماً مالياً وسلالاً غذائية لـ644 أسرة سودانية، تضم 2813 فرداً، من المنكوبين والمتضررين جراء الفيضانات الأخيرة، بمدينة شندي وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة، في إطار حملة الإغاثة، التي أطلقتها سبتمبر الماضي، فيما اختتم وفد الجمعية زيارته ومهمة عمله في السودان.

وأوضح محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي للجمعية، أن زيارة الوفد تركزت حول رفع تقارير عاجلة عن الأوضاع والمناطق الأكثر تضرراً وحجم الأضرار، وتفقد أوضاع المتضررين من الفيضانات الأخيرة في السودان وغيرها من الاحتياجات في مختلف الجوانب، لتخفيف المعاناة، التي نجمت عن الكارثة، التي تأثرت بها معظم ولايات السودان.