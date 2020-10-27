«القلب الكبير» تطلق 5 مشاريع إنسانية في باكستان

الشارقة (الاتحاد)

بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باشرت القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، تنفيذ 5 مشاريع إنسانية بسبع مدن في جمهورية باكستان بتكلفة تجاوزت مليون دولار أميركي، بهدف دعم ومساندة اللاجئين والمحتاجين في القطاع التعليمي والمهني، والمساهمة في دعم مساعي باكستان -ثاني أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم- وتعزيز جهودها في رعاية اللاجئين والمحتاجين.

وأعلنت المؤسسة أن المشاريع تتضمن بناء مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية، ومراكز لتعليم اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسوب، بالإضافة لتأسيس وتطوير مراكز تنموية، بالتعاون مع شركاء باكستانيين ومؤسسات عالمية. وجاءت توجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بتنفيذ المشاريع، بعد الزيارة التي قامت بها إلى باكستان نهاية فبراير الماضي، والتي شملت مجموعة من مؤسسات ومنظمات العمل الإنساني.

وبدأت المؤسسة خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذ مشروع بناء مدرسة ثانوية للبنات والبنين في مدينة روالاكوت، بالتعاون مع «منظمة قرى الأطفال العالمية في باكستان»،.

وسيحمل مشروع المدرسة التي تبلغ تكلفتها 580 ألف دولار أميركي، والمقرر افتتاحه في يوليو 2022، لوحة خاصة تقديراً لجهود مؤسسة القلب الكبير ودعمها ومساهمتها في تعزيز رفاه الأطفال.

مراكز تعليم اللغة الإنجليزية

وبدأت المؤسسة بالتعاون مع «منظمة قرى الأطفال العالمية في باكستان» في أغسطس من العام الجاري، بتنفيذ مشروع بناء مراكز تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب في قرى الأطفال بمنطقتي سيالكوت وسرغودها في إقليم البنجاب، بالإضافة إلى قرى الأطفال في مظفر أباد.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 80.584 دولار أميركي إلى 450 طفلاً ويافعاً.

«مدرسة الشيخ خالد القاسمي»

وبدأت مؤسسة القلب الكبير أعمال بناء المدرسة الابتدائية في لاخي غلام شاه التابعة لمدينة شيكاربور في مقاطعة السند بتكلفة 170.162 دولار أميركي (625 ألف درهم) بالتعاون مع مؤسسة «سيتيزنز» الباكستانية، ومن المقرر أن تحمل المدرسة اسم «مدرسة الشيخ خالد القاسمي»، تكريماً لذكرى نجل سمو الشيخ حاكم الشارقة.

وأعلنت «القلب الكبير» عن تقديم دعم مالي لتغطية التكاليف التشغيلية لإنشاء المدرسة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إنجاز المشروع، حيث يستهدف المشروع الذي انطلق في يونيو من العام الجاري 180 مستفيداً، ويوفر تعليماً رسمياً عالي الجودة بشكل مباشر ويركز على الإناث، في حين يوفر فرص عمل لـ9 أعضاء تدريس و5 موظفين من ضمنهم سيدتان.

وتقدر المؤسسة أن يصل عدد المستفيدين غير المباشرين من المشروع المقرر انتهاؤه في يوليو 2021، إلى 1260 شخصاً، إذ ينص القانون الباكستاني على توفير التعليم الإلزامي والمجاني للأطفال من عمر 5 إلى 16 عاماً، وتخصيص نسبة 10 % من المقاعد في المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة للأطفال الفقراء.

مركز مجتمعي

وقدمت مؤسسة القلب الكبير دعماً مالياً بقيمة 61.131 دولار أميركي (224.531 درهم ) لبناء مركز مجتمعي في هري بور باسم «مركز مؤسسة القلب الكبير»، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن المتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام 2021.

وأكدت مريم الحمادي مدير «مؤسسة القلب الكبير» أن المؤسسة تهدف من خلال مشاريعها التعليمية والتدريبية في باكستان إلى دعم مساعي الجهات الرسمية والمجتمعية نحو الارتقاء الدائم بواقع اللاجئين والمحتاجين من خلال توفير المزيد من مصادر المعرفة وتقديم تدريب عالي الجودة على المهارات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز شراكتهم ودورهم في مسيرة تنمية البلدان المستضيفة وإعادة إعمار بلدانهم بعد عودتهم إليها.

تنمية ورعاية المرأة

بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كشفت مؤسسة القلب الكبير عن مشروع تطوير وتحديث مركز تنمية ورعاية المرأة في إسلام أباد بالإضافة إلى ثلاث مراكز أخرى في خيبر بختونخوا، من خلال توفير معدات حديثة لمهن الخياطة الصناعية، والعلاجات التجميلية، وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2021.

ويهدف المشروع إلى تعليم الفتيات والسيدات من اللاجئين والمحتاجين حرفاً مهنية وتقنيات متطورة تساهم في تحسين فرص عملهن وظروف معيشتهن.

ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 200,045 دولار أميركي تدريب 1500 امرأة باكستانية وأفغانية لاجئة على صناعة الملابس والخياطة والتجميل وصنع المجوهرات واستخدام الحاسوب.