«تنفيذي الشارقة» يوجه بمزيد من المحفزات

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس بمكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش المجلس نتائج المحفزات الحكومية التي قدمتها حكومة الشارقة خلال جائحة كورونا وآثارها المنعكسة على مختلف القطاعات والأفراد بالإضافة إلى تقديم عدد من المحفزات الإضافية، وتأتي هذه المحفزات في إطار حرص المجلس على دعم مختلف القطاعات وتنشيط الوضع الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد في ظل أزمة جائحة كورونا.

ووجه المجلس بالعمل على تقديم المزيد من المحفزات التي تدعم كافة القطاعات وضمان استمرارية الأعمال وسرعة التعافي من آثار الجائحة.

واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الأشغال العامة والمتعلقة بتنظيم الإجراءات التعاقدية في المشاريع الحكومية وفق أفضل الاشتراطات والمراجع الهندسية والقانونية المعمول بها في مجال الإنشاءات وبما يتواكب مع التغيرات والتطورات المستمرة في هذا المجال. كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي وجمعية الإمارات لبيوت الشباب وهيئة الشارقة للآثار، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث فيما يتعلق بتقديم الخدمات السياحية والترويج لها وتوفير تجربة مميزة في بيوت الشباب في إمارة الشارقة. واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد اليوم، وستتم فيها مناقشة سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة.