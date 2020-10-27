نهيان بن مبارك يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز آفاق التعاون

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس الأول، هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة.

ورحب معاليه بسفيرة أستراليا وناقش معها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن العلاقات بين البلدين متميزة وتشهد تطورا مستمرا بما يحقق تطلعات شعبيهما، مشيداً بالجهود التي تبذلها السفيرة في تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات. وأكدت فينامور حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مشيدة بما وصلت إليه الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات. وأشادت بدور الإمارات وجهودها الرائدة في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش بين بني البشر على مستوى العالم من خلال إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في دول العالم أجمع.