«أمناء الأعمال الخيرية» يناقش موازنة 2021

عجمان (وام)

أشاد الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية، بالدعم الكبير الذي تحظى به «الهيئة» من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتوجيهاتهما الرامية لدعم المجتمعات وتنميتها، وتقديم يد العون لكل محتاج.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس أمناء «الهيئة» الذي ناقش العديد من النقاط المهمة، من أبرزها مسودة الموازنة المالية لـ«الهيئة» لعام 2021، وحجم ونوع المشاريع المستهدفة والمقترحة لذات العام .

كما اطلع المجلس، خلال الاجتماع، على التقرير الذي عرضه الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لـ«الهيئة» والخاص بحجم المساعدات والدعم الذي قدمته «الهيئة» لإغاثة المتضررين في كل من لبنان والسودان، خلال هذه الفترة جراء الحوادث والفيضانات الأخيرة.

وتوجه الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي بالشكر إلى أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية بـ«الهيئة»، مثمناً جهودهم الحثيثة في تجسيد أهداف «الهيئة» على صعيد العمل الخيري والإنساني، داخل الدولة وخارجها.