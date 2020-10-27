إنجاز 50% من محطة تحلية مياه أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 50 % من مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، التي تعد من أهم مشروعات الهيئة في المرحلة الراهنة، والمتوقع تشغيلها خلال العام المقبل.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.

وتفقد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة، مواقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطوط النقل للمحطة، واستمع لشرح مفصل عن سير العمل من المدير التنفيذي لدائرة المياه، عارف أحمد برحمة، والفريق المشرف، وتضمنت المرحلة تنفيذ خط نقل قطر 1200 مم من المحطة باتجاه إمارتي أم القيوين وعجمان، لنقل 30 مليون جالون يومياً، وخط قطر 1000 مم باتجاه إمارة رأس الخيمة، لنقل 20 مليون جالون يومياً.

كما تفقد مركز تخزين وتوزيع المياه الجديد بمنطقة الخريجة برأس الخيمة، وهو المركز الذي تبلغ سعته الاستيعابية 150 مليون جالون، واطلع على سير أعمال التسوية وتهيئة الموقع قبل البدء بأعمال الإنشاءات.

وأكد أن معظم مشروعات الهيئة في قطاع المياه ذات طبيعة استراتيجية، ستساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي التي أقرتها الحكومة للعام 2036، والتي تهدف بدورها لضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه، بما ينسجم مع تشريعات الدولة وأعلى المواصفات العالمية، ويساهم في تحقيق رخاء المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.