«طرق دبي» تحتفل بالذكرى الـ 15 لتأسيسها

دبي (الاتحاد)

تحتفل هيئة الطرق والمواصلات بدبي، الأحد المقبل، بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها، بالتزامن مع الاحتفال بالدورة الحادية عشرة ليوم المواصلات العامة، متوجة بإنجازات ونجاحات كبيرة، وضعتها في مصاف الهيئات والدوائر المتميزة على مستوى حكومة دبي وعلى مستوى العالم، حيث أنجزت «الهيئة» خططها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي ومرافق المشاة والسلامة المرورية، وقامت بتنفيذ وتشغيل العديد من المشاريع الاستراتيجية سواء لتطوير شبكات الطرق أو شبكات وخدمات النقل الجماعي.

وعبر معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، عن جزيل الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي بدبي، على دعمهم الكبير ورعايتهم المستمرة لمسيرة عمل «الهيئة»، والذي كان العامل الرئيس في النجاحات التي حققتها «الهيئة» طوال الأعوام الماضية.

وأكد أن «الهيئة» ماضية في تنفيذ مشاريع ومبادرات تطوير البنية التحتية والخدمات لمنظومة النقل الجماعي وشبكات الطرق، وتطوير مستوى جودة الحياة في المدينة بما يحقق السعادة للسكان من مواطنين ومقيمين وزوار، وتعزيز التحول الذكي في الخدمات التي تقدمها «الهيئة» للمتعاملين، وتطوير منظومة العمل بكل أبعادها، عبر تطبيق ممارسات ومبادئ «المرونة المؤسسية» لتكون «الهيئة» قادرة على استيعاب المتغيرات المتلاحقة ومواكبة التوجهات العالمية بفعالية تضمن بقاءها في الصدارة في مجالات اختصاصها.

وقال: تمتلك دبي بنية تحتية متميزة عالية المستوى في مجال الطرق والمواصلات، وتمتاز هذه المنظومة بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة لجميع مناطق الإمارة، حيث ارتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق إلى 18 ألف مسرب-كم نهاية 2019، مقارنة بـ8.715 مسرب-كم 2006، وارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 13 جسراً في 2006 إلى 119 جسراً ونفقاً في 2019.

وأشار إلى أن أطوال مسارات الدرّاجات الهوائية ارتفعت من 10 كم فقط في 2006 إلى أكثر من 425 كم في 2019، وساهمت هذه الشبكة في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في جودة الطرق عالمياً خلال الفترة من 2013 - 2017، والمركز الأول في مؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة 2020، كما ساهم تطوير منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي في زيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي من 6% في 2006، إلى 18% في 2019، ما عزز من تنافسية الإمارة في استضافة الفعاليات العالمية، مثل «إكسبو 2020»، وتسعى الهيئة لتحقيق الهدف الاستراتيجي، في الوصول بنسبة رحلات وسائل النقل الجماعي بحلول 2030 إلى 26%.

وأضاف: نقل مترو دبي 1.6 مليار راكب، وحقق مؤشرات أداء استثنائية في دقة الالتزام بمواعيد الرحلات بلغت 99.7%، وحصل على نسبة تقييم مرتفعة لأنظمة السلامة والأمان من قبل مكتب تنظيم الطرق والسكك الحديدية للمملكة المتحدة تجاوزت الـ 80%.

السعادة للمتعاملين

قال معالي مطر الطاير: تضع «الهيئة» المتعاملين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تطوير تجربة المتعاملين بصورة مستمرة، وصولاً لتحقيق السعادة لهم، وتقدم 317 خدمة، عبر مجموعة متنوعة من القنوات تشمل الموقع الإلكتروني www.rta.ae، والتطبيقات الذكية، ومركز الاتصال، و7 مراكز إسعاد متعاملين، إضافة إلى الأكشاك الذكية، واستحدثت مؤخراً حزمة من الخدمات التي ساهمت في سهولة الحصول على الخدمات التي تقدمها، ومنها خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة من خلال شركة هلا، والتي قلصت فترة انتظار مركبة الأجرة إلى 3 دقائق ونصف الدقيقة بعد أن كانت في حدود 12 دقيقة، وإطلاق خط «الفيري» بين دبي والشارقة، والتاكسي الذكي «تِك تاكسي» المزود بمجموعة فريدة من التقنيات، وكذلك أطلقت خدمة المتحدث الآلي محبوب على الموقع الإلكتروني وتطبيق التواصل الاجتماعي «الواتساب».