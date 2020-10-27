مجلس «الشؤون الإسلامية» يبحث تطوير الوقف

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اجتماعه السادس لهذا العام 2020 عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم فيه بحث ومناقشة واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

ورفع المجلس خالص التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم العلم الذي يصادف يوم تولي سموه مقاليد الحكم، داعين لسموه بدوام الصحة والعافية، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، متمنين من الله أن تعود هذه المناسبة ودولتنا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، كما ترحم على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين.

ورحب الكعبي بأعضاء المجلس، مثمناً جهودهم وحرصهم على ارتقاء رسالة الهيئة وخدماتها التي تقدمها للجمهور، مثمناً الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة لـ«الهيئة» واهتمامهم بكل شؤونها مما ساهم في إنجاز أهدافها وتنفيذ خططها الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر.

واستعرض المجلس المشاريع التي شرعت «الهيئة» في تنفيذها وآلية تطوير الوقف ليؤدي دوره بالمجتمع مع المؤسسات الخيرية في الدولة.