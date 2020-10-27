شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي «الدراجات النارية» الالتزام بالسلامة

أبوظبي (الاتحاد)

ناشدت شرطة أبوظبي أولياء الأمور بضرورة حث أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة والالتزام بشروط السلامة العامة وخصوصا عند استخدامها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

ودعت مستخدمي الدراجات النارية إلى ضرورة الحرص بعدم استخدامها بصورة سلبية أو القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين مؤكدة اهتمامها بمضاعفة جهود التوعية الميدانية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام باشتراطات السلامة مع دخول فصل الشتاء.

وذكرت أن أبرز أسباب حوادث الدراجات النارية السرعة الزائدة وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والقيادة بتهور، ونصحت مستخدميها بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، وارتداء الملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة الحرص على سلامة أبنائهم وتجنيبهم الحوادث المرورية، ودعم جهودها لتوفير السلامة ووقاية الأبناء من استخدام الدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية.