ضبط 6 مركبات «متهورة» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس، 6 مركبات لارتكابها مخالفات القيادة بطيش وتهور في مختلف طرق الإمارة.

جاء ذلك خلال الحملة المرورية التي أطلقتها تحت شعار «السلامة المرورية مطلب وهدف» لنشر الوعي المروري وتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين ضمن خطة السلامة المرورية لجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية المشرف العام على الحملة: إن الحملة تأتي لتطبيق استراتيجية ومبادرات وزارة الداخلية لتحسين سلامة الطرق وفرض سلطة القانون على الطريق لما في ذلك من نتائج إيجابية تتمثل في الحد من الحوادث المرورية وعدد الوفيات والإصابات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل عدة لجان ميدانية بناء على توجيهات القائد العام للشرطة لأعمال التفتيش والضبط في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية وكذلك في المناطق النائية لضبط السائقين المخالفين غير الملتزمين بقواعد السير والمرور وخاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.

وذكر أن هذه الحملة مستمرة لمدة شهر وبشكل يومي خاصة في أوقات متأخرة من الليل داعياً كافة مستخدمي الطريق إلى ضرورة التقيد بكافة الأنظمة والقوانين المرورية وعدم تجاوزها للمحافظة على أرواحهم وأرواح الآخرين وممتلكاتهم للوصول إلى مجتمع آمن ومستقر وخال من الحوادث المرورية.

وكشف عن أن الحملة أسفرت أمس عن ضبط 6 مركبات يقودها أصحابها بطيش وتهور مما يشكل خطورة على سلامتهم وسلامة الآخرين في مناطق متفرقة من الإمارة.

وحذّر العميد الحميدي بعض السائقين من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، مؤكداً أنه سيتم تطبيق القانون على «المتهورين»، وإيقافهم وحجز مركباتهم، وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأوضح أن المشاركة في التجمعات والاستعراض، والتباهي بقيادة المركبة و«التفحيط»، أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة في المشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وحث الشباب على الالتزام بالقوانين، والتحلي بالمسؤولية والولاء والانتماء والتفاني في حب الوطن، من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأكد عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، موضحاً أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً.