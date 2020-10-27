«الداخلية»: الوعي الأسري طريق الاستدامة المجتمعية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري مدير صحة المجتمع مركز أبوظبي للصحة العامة في جلسة حوارية عن بُعد، تحت عنوان: «الوعي الأسري طريق للاستدامة المجتمعية» على أن دور الأسرة مهم جداً في بناء مجتمع مبدع قادر على حماية مكتسبات الوطن والانتماء للدولة التي تحتضنه بكل حب، لافتة إلى أن هناك تحدياً مع الذات لابد من مواجهته ومع تحقيق الأساسيات تكون الأسرة متماسكة. ودعت الهاجري إلى ما يجب فعله بشكل عام وخلال الفترة الحالية للمحافظة على صحة نفسية جيدة، وذلك من خلال النوم والأكل بشكل جيد، والإيجابية والقوة النفسية لتقوية المناعة والتغلب على الأمراض المزمنة، والتركيز على أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية. وأضافت لابد من كسر حاجز الصمت وتجنب الاطلاع على الأخبار المتعلقة بأعداد الإصابات والوفيات والمضاعفات والنظر للجانب الإيجابي، لافتة إلى أن أكثر من 85% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو تكون أعراضهم خفيفة جدا ولا يحتاجون للعلاج. وتأتي الجلسة الحوارية، ضمن مبادرة سلسلة البرامج الوقائية لوزارة الداخلية، التي ينظمها مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، وأدارها الإعلامي محمد الكعبي.

وتطرق المستشار عبدالله محمد الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إلى أن نجاح أي برنامج أو حكومة يعود إلى وجود قيادة حكيمة ملهمة تحمل رسالة (لماذا) والشغف الذي يمكّن من الحصول على الثقة والاحترام والالتزام والولاء على عكس (كيف) التي تمكّن من الحصول على الجودة والإتقان. وأكد أن الأفراد أو المؤسسات التي تنظر إلى (كيف) تعتمد المناورة للتفوق وتقلق بشأن المنافسة، بينما أولئك الذين ينظرون إلى (لماذا) فيعتمدون الإلهام فلا يقلقون بشأن المنافسة بل يبحثون عن التعاون والتضامن ويفرحون بإنجازات منافسيهم.