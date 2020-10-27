أكثر من 187 ألف شجرة نخيل تظلل واحات العين

تعكس واحات النخيل السبع الموزعة في مدينة العين اهتمام دولة الإمارات بهذه الشجرة المباركة لما تمثله من دلالات تاريخية مهمة تجسد عراقة الإنسان الإماراتي وإرثه الحضاري الغني.

وفي هذا الصدد أشار مبارك عجلان العميمي رئيس قسم الأفلاج والواحات في بلدية مدينة العين إلى أن واحات العين السبع تضم 187 ألفاً و364 شجرة نخيل من أشهر الأصناف وهي الخلاص والفرض والخنيزي وبومعان وجبري والنغال والبقول بأنواعها.

ولفت العميمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن واحات مدينة العين بها العديد من المزارع التي تسمى أرض نخيل، مشيراً إلى أن واحة هيلي تضم 287 مزرعة نخيل تليها واحة العيني بـ 455 مزرعة ثم واحة الداوودي بـ 237 مزرعة وواحة المعترض بـ 143 مزرعة ووواحة المويجعي بـ 9 مزارع وواحة القطارة بـ 239 مزرعة وواحة الجيمي بـ 204 مزارع.

ونوه إلى أن واحة هيلي تضم 37669 نخلة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع فيما تضم واحة القطارة 16079 نخلة على مساحة 700 ألف متر مربع وتضم واحة الداوودي 34340 نخلة أما واحة العيني فتضم 50840 نخلة في حين تضم واحة المعترض 15746 نخلة وتضم واحة الجيمي 27299 نخلة. وأشار إلى أن بلدية مدينة العين تواصل جهودها في الحفاظ على الواحات وما فيها من نخيل وأشجار وتعمل على تطويرها من خلال وضع الخطط الزراعية التي تدعم وتشجع المواطنين أصحاب المزارع وتوفر الإشراف والمتابعة والصيانة والوقاية في الواحات.



