محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون خلال اتصال مرئي محمد بن سلطان بن خليفة بزفافه إلى كريمة طحنون بن زايد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بمناسبة زفافه إلى كريمة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وذلك خلال اتصال مرئي مشترك.

وتلقى التهاني إلى جانب العريس كل من.. سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي ناصر أحمد خليفة السويدي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أبارك لجميع شيوخ آل نهيان هذا الزواج.. أفراحكم أفراح الوطن.. وأبشركم.. بلدكم يمضي بكل قوة وعزم وأفراح، ومثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نحن مستعدون للتحديات التي تواجهنا كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: نبارك لابننا الشيخ محمد بن سلطان وابنتنا كريمة سمو الشيخ طحنون هذا الزواج الميمون.. ونسأل الله تعالى أن يرزقهما الحياة السعيدة الهانئة والذرية الصالحة.. ويتمم عليهما بالخير والفرح والسرور.. كما نبارك بهذه الفرحة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وأهل العروسين كافة.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكرهما وتقديرهما لهذه المبادرة الطيبة بإقامة حفل الزفاف بهذه الطريقة البسيطة استجابة للظروف والمتطلبات التي فرضتها جائحة «كورونا».. وقال سموهما، إن الكل يأمل أن يكون معكم في مثل هذا اليوم السعيد كما اعتدنا دائماً، لكن الظروف الاستثنائية الحالية أجلت هذا الشيء، فصحة الجميع وسلامتهم هي الأولوية القصوى.

ودعا سموهما في هذه المناسبة الجميع إلى الاقتداء بمثل هذا العرس وغيره من الأعراس والمناسبات الاجتماعية التي أقامها أهلنا في دولة الإمارات والتزموا خلال هذه الظروف الجديدة التي أوجدها فيروس «كورونا» في حياتنا.

وأكد سموهما أهمية التواصل والتفاعل وإبداء المشاعر الطيبة بين الأهل والأصدقاء، مشيرين إلى أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وفرت لنا الكثير من الحلول.

وجدد سموهما بهذه المناسبة الدعوة إلى الجميع بالتكاتف والتعاون مع الجهات المعنية التي تعمل جاهدة لاحتواء هذه الجائحة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الأخوية الودية حول القضايا والشؤون التي تهم المواطنين، وأكدا قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تجاوز التحديات بكل قوة وعزم في ظل ظروف انتشار فيروس «كورونا» حول العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إنه، بإذن الله تعالى، سنعبر المرحلة وننتصر بتعاون الجميع والتزامهم.. داعيين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه، وتمنيا للعروسين حياة سعيدة ومباركة.

كما قدم التهنئة، خلال اتصالات مرئية، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي.. وتمنى سموهم للعروسين حياة أسرية سعيدة ومباركة وذرية صالحة.



