محمد بن زايد: حماية المجتمع خلال جائحة كورونا مسؤولية مشتركة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة (كورونا) مسؤولية مشتركة».

وأضاف سموه، في تغريدة على تويتر، أن «تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام تقنيات التواصل في مناسباتنا الاجتماعية من أعراس وعزاء وغيرها في هذه الظروف.. يحفظ سلامتنا وأهلنا ومجتمعنا ويدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أبارك لابني الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة وابنتي الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد زواجهما الميمون وأتمنى لهما حياة سعيدة.. سررت بالتواصل المرئي بهذه المناسبة الطيبة مع أهل العروسين.. وأسأل الله تعالى أن يبارك للجميع بالخير والفرح والسرور».