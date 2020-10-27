«اقتصادية دبي» تخالف 7 منشآت تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من «كوفيد - 19»

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، بما يشمل المراكز التجارية والأسواق المفتوحة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد - 19».

وتمت أمس مخالفة 7 منشآت، منها 5 صالات رياضية تمت مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك في مناطق هور العنز والقصيص، فيما خالفت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية منشأتين أخريين في قطاع التجزئة داخل أحد مراكز التسوق.

وتمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة في عدم ارتداء الكمامات من قبل العاملين فيها، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد الجسدي.. فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 656 محلاً.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت «اقتصادية دبي» مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر «آبل» و«غوغل» و«هواوي» أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.



