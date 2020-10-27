نهيان بن مبارك يبحث تعزيز آفاق التعاون مع سفيرة أستراليا

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس سعادة هايدي فينامور سفيرة كومنولث استراليا لدى الدولة.

ورحب معاليه بسعادة سفيرة استراليا وناقش معها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات واستراليا في مختلف المجالات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن العلاقات بين الإمارات واستراليا متميزة وتشهد تطورا مستمرا بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها سفيرة استراليا في تعزيز أواصر التعاون بين الإمارات واستراليا في مختلف المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق التنمية والازدهار.

من جانبها أكدت سعادة هايدي فينامور حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.. مشيدة بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وأشادت سعادتها بدور الإمارات وجهودها الرائدة في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش بين بني البشر على مستوى العالم من خلال إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في دول العالم أجمع.