افتتاح مركز جديد لفحوصات «كوفيد-19» من المركبات في أبوظبي

أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي عن افتتاح مركز جديد في منطقة المرور لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس "كوفيد - 19" من المركبات للمواطنين والمقيمين والزوار في أبوظبي بتكلفة 180 درهما للفحص الواحد.

ويقع مركز الفحص الجديد قبالة مركز العاصمة للفحص الصحي في مقرّ نادي الجزيرة الرياضي .. فيما تخضع العينات للفحص المخبري في مرافق المختبر المرجعي الوطني.

وأكّد حسن جاسم النويس نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية حرص مبادلة على مواصلة دعم الحكومة في سياستها القائمة على التوسع في إجراء فحوصات "كوفيد-19" عبر إتاحة مركز جديد للفحوصات ضمانًا لراحة المراجعين وسرعة الإجراءات ودقة النتائج وذلك بعد خلوّ المرافق العلاجية التابعة لمبادلة من المصابين بالمرض.

وأضاف: "يقوم المركز الجديد على الخبرة التي اكتسبناها من مشاريعنا السابقة الخاصة بفحوصات "كوفيد-19" وهو مفتوح لجميع أفراد الجمهور بمن فيهم حاملو تأشيرات الزيارة وتم الاستعانة بالمختبر المخصص لفحص عينات "كوفيد-19" التابع للمختبر المرجعي الوطني لضمان الحصول على النتائج بأعلى دقة ممكنة".

ويسخِّر مركز العاصمة للفحص الصحي خبراته المكتسبة من العمل في دعم مشروع الفحص الوطني بمنطقة المصفح في وقت سابق من هذا العام للاستفادة منها في مركز الفحص الجديد من المركبات ويستقبل المراجعين من دون موعد مسبق حيث سيحظون بخيار تسلم نتائجهم عن طريق الرسائل النصية القصيرة في غضون 24 إلى 48 ساعة.

ويعمل مركز الفحص من المركبات من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحًا و6 مساء.