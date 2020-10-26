«الصحة العالمية»: شكراً محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك للمساهمة الكبيرة في الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على مرض شلل الأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر «تويتر»، مغرداً باللغة العربية: «أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمتها الكبيرة في الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على مرض #شلل_الأطفال.. هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا مع شركاء أمثالكم».