اختبار نهاية الفصل الأول «حضورياً» و«إلكترونياً» لـ«الثانوية»

دينا جوني (دبي)

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تبدأ في 22 نوفمبر المقبل، إلكترونياً وحضورياً للطلبة من «التاسع» إلى «الثاني عشر» في المدارس الحكومية. وقد بدأت الوزارة عقد اجتماعات على مستوى مديري النطاق والمجالس، لعرض خطة العمل الأولية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها. وفي هذا الإطار، دعت الوزارة كل مدرسة إلى ترشيح أربعة كوادر إدارية أو تعليمية للالتحاق بدورة تدريبية لمدة أسبوع، تتعلق بكيفية تقديم الدعم الفني خلال فترة الامتحانات التي ستستبعد فيها الأوراق الامتحانية. كما ستعمل وزارة التربية على التطبيق التجريبي للاختبارات على عددٍ من المدارس قبل بدء الامتحانات للتأكد من سير العملية الامتحانية من الناحيتين التقنية واللوجستية وتوافر الموارد البشرية بنجاح، والقدرة على تلبية التحديات التي قد تطرأ خلال تأدية الاختبارات. وتتضمن الخطة، تزويد كل مدرسة بحوالي 50 جهاز «لابتوب» لاستخدامها من قبل الطلبة الذين لا يملكون جهازاً خاصاً بهم، وهو عدد قد يتغير وفقاً للحاجة الفعلية لكل مدرسة.

ولفتت الوزارة إلى أن خاصية متابعة اختبارات الطلبة إلكترونياً ستكون متاحة لجميع الكوادر التعليمية والإدارية في المدرسة، باستثناء معلمي مادة الاختبار، وذلك لتسهيل عملية مراقبة الطلبة خلال الاختبار، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم. وخلال الأسبوع المقبل، ستعمل المدارس على التواصل مع أولياء الأمور لمتابعة صلاحية أجهزة الطلاب، سواء كانت الأجهزة شخصية أو وزارية، والتأكد من ربط المدرسة بشبكة الوزارة، وتحميل البرامج المطلوبة. وكذلك توجيه الطلبة لكيفية أداء الاختبار وتزويدهم بالأدلة المساعدة، والتأكد من أن حسابات الطلبة مفعّلة على «سويفت أسيس»، وتحضير قاعات اختبار احتياطية للطلبة ممن لا يملكون أجهزة، عبر تزويدها بأجهزة الحاسوب المتوافرة في مختبرات المدرسة، بواقع 15 حاسوباً في كل قاعة. وحددت الوزارة إجراءات اليوم السابق للاختبار، وهي الدخول إلى «سيرفر» المدرسة للتأكد من أن الاختبار والطلبة تمّ تحميلهم تلقائياً، والدخول لصفحة المعلم على «سويفت أسيس» وتحميل كلمات المرور لجميع الطلاب على جهاز المعلم، وتوجيه الطلبة للحصول على كلمة المرور من خلال بوابة التعلّم الذكي لإحضارها معهم في يوم الاختبار.

أما في يوم الاختبار، فعلى المدرسة تسجيل رابط المدرسة في مكان واضح في قاعة الاختبار، والتأكد من حصول جميع الطلاب على كلمة المرور، والدخول إلى «سيرفر» المدرسة لمتابعة سير الاختبار، والتأكد من ظهور أيقونة «تم التسليم بنجاح» على شاشة الطلبة الذين أنهوا الاختبار الإلكتروني، ومراجعة قائمة الطلبة الممتحنين في النظام، والتأكد من أنه لا يوجد أي طالب أدى الاختبار إلكترونياً ولم تظهر له أيقونة «تم التسليم بنجاح» قبل مغادرة القاعة. وبعد الاختبار، فعلى الإدارات المدرسية التواصل مع الدعم الفني للإبلاغ عن أي تحديات واجهت المعلمين أو الطلبة أثناء تنفيذ الاختبار الإلكتروني.

بالنسبة لطلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، يتطلب منهم استخدام المتصفّح الآمن لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل و«يندوز» أو «ماك»، أو استخدام تطبيق «سويفت أسيس» المتوافر في متجر البرامج على الأجهزة اللوحية.

وعلى الإدارات المدرسية وضع خطة من قبل إدارة المدرسة لجاهزية أجهزة الطلبة قبل البدء بالاختبار بأسبوع من خلال تقديم الدعم المناسب من قبل الفريق الذي تمّ تدريبه. وعلى الطلبة الاستعداد جيداً للاختبار ودراسة المادة المقررة من المنهاج، والتأكد من شحن الجهاز بشكل كامل قبل الحضور للمدرسة، والانتباه جيداً للوقت المخصص للاختبار والوقت المخصص لكل سؤال، والتأكد من إجابة السؤال قبل انتهاء الوقت المحدد أو الانتقال إلى السؤال التالي، عندها لا يمكن العودة إلى السؤال السابق.

كلمة المرور

كل طالب له كلمة مرور مختلفة لكل اختبار، وتنتهي صلاحية كل منها بعد انتهاء فترة الاختبار، ولا يمكن إعادة استخدام كلمة المرور مرة أخرى، ولا يمكن استخدام كلمة المرور نفسها أكثر من مرة.