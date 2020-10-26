«كليفلاند أبوظبي» تطلق عيادة صحة الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحدُ مرافق «مبادلة للرعاية الصحية»، عيادةً متخصصةً في صحة الثدي، دعماً لمرضى الأورام في المنطقة.

وتقدم عيادةُ صحة الثدي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الاختباراتِ التشخيصيةَ اللازمةَ، والاستشاراتِ الطبيةَ في تخصص الطَفَراتِ الوراثيةِ، وطرق العلاج الجديدة المبتكرة، ويعمل في هذه العيادة أطباءُ متخصصون في جراحات ترميم الثدي، وخبراءُ متخصصون في علاج تلك الأمراض، وكل ما له صلة بصحة الثدي، كل ذلك في مكان واحد، وفي أقصر مدة ممكنة. وتعمل عيادة صحة الثدي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى التي تقدم الرعاية الصحية في الدولة؛ وتسير العيادةُ في عملها على نهجٍ متعدد التخصصات، يُزيد الوعي بالمرض، ويقود إلى تشخيصه مبكراً، ويقدم للمرضى أفضل خيارات العلاج والجراحة.

وقال الدكتور ستيفين غروبماير، رئيس معهد الأورام، في «كليفلاند كلينك أبوظبي»: يعتبر سرطان الثدي من أكثر السرطانات شيوعاً بين النساء في دولة الإمارات، وذلك بحسب دائرة الصحة - أبوظبي، وفي شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية بسرطان الثدي، تشجع عيادة صحة الثدي النساءَ على أن يزدن من وعيهن بعوامل الخطر في مرض السرطان، ومنها: التاريخ الطبي للأسرة، وكثافة أنسجة الثدي، والطفرات الوراثية، وعوامل التكاثر والتناسل. لذا توصي دائرة الصحة - أبوظبي النساء من سن الأربعين فما فوق أن يفحصن الثدي بالتصوير الشعاعي (ماموغرام) مرة كل سنتين، وقبل ذلك إذا كان لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان.