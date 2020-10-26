تشغيل تجريبي لـ«عند الطلب» في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأ أمس التشغيل التجريبي لخدمة حافلة عند الطلب في أبوظبي، وسط تأكيد مستخدمي وسائل النقل العام لأهمية توفير هذه الخدمة في تسهيل عملية تنقل السكان وجعل تنقله بالحافلات العامة أكثر سهولة وراحة.

وخدمة «أبوظبي لينك» التي يوفرها مركز النقل المتكامل، هي خدمة يشغل من خلالها المركز حافلات صغيرة للعمل عند الطلب في مناطق محددة من إمارة أبوظبي، ويمكن الحصول عليها عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

وتتوفر هذه الخدمة مجاناً في مرحلتها التجريبية في خمسة مناطق حالياً في مدينة أبوظبي وهي الشهامة، الباهية القديمة، الرحبة والسمحة، وبعض أحياء منطقة الصدر، يومياً من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.

وتعتمد فكرة خدمة «أبوظبي لينك» على توفير حافلة عند الطلب لنقل أفراد المجتمع من مواقعهم إلى أقرب وجهة يقصدونها داخل تلك المناطق، ويمكن الحصول عليها بطريقة سهلة وسريعة من خلال طلبها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، حيث بإمكان المتعاملين تنزيل التطبيق المتوفر في «آبل ستور» و«جوجل بلاي» على الهواتف والأجهزة الذكية، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: تحديد المكان الخاص بالمستخدم والوجهة المستهدفة واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه، كما سيظهر نوع الحافلة ورقم اللوحة الخاصة بها في التطبيق الذي يوفر أيضا لطالب الخدمة إمكانية تتبع مسار الحافلة وأوقات تحركها بشكل مباشر بدءاً من وقت طلبها إلى أن تصل للوجهة المستهدفة.

وأكد مركز النقل المتكامل أنه راعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيد 19، مشترطاً أن تكون الطاقة الاستيعابية لكل حافلة 7 ركاب كحد أقصى في وقت واحد، مشيراً إلى أن تلك الحافلات ستخضع إلى عملية تعقيم بعد كل رحلة وبشكل مكثف في الفترة المسائية بعد الانتهاء من تقديم الخدمات اليومية، حرصاً على ضمان صحة وسلامة المستخدمين.

وأفاد المركز أن خدمة «أبوظبي لينك» تعزز التكامل في شبكة النقل بالحافلات العامة، وتأتي انطلاقاً من حرص المركز المتواصل على توسيع خدماته وتنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع وتقريب خدمات الحافلات العامة من منازلهم وتعزيز قدرتهم على التنقل، متوقعاً أن تشهد الخدمة الجديدة إقبالاً واسعاً من الجمهور للتنقل إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان.