164.7 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» حتى سبتمبر

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أعلنت جمعية «بيت الخير»، أن إجمالي إنفاقها منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي (9 أشهر) أكثر من 164.709 مليون درهم، استفاد منها الأسر المتعففة، بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأشار عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن برنامج «أمان» لدعم الأسر المتعففة قدّم مساعدات نقدية شهرية للأسر بقيمة 33.2 مليون درهم، ومساعدات غذائية شهرية بقيمة 5 ملايين درهم، كما أنفق 7.1 مليون لدعم أسر الأيتام، بالإضافة إلى 968 ألف درهم قدمتها لمساعدة أسر أصحاب الهمم.

وأكد العوضي، أن إنفاق «بيت الخير» على المساعدات الطارئة حتى نهاية سبتمبر 52.1 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم غذائي إضافي للأسر المحتاجة بقيمة 6.6 مليون درهم، كما قدم مشروع «علاج» الجمعية مساعدات للمرضى المحتاجين بقيمة 5.8 مليون درهم.

وأفاد العوضي، بأن الجمعية عملت على تحسين الوضع المعاشي للأسر، فأنفقت 1.5 مليون درهم كمستلزمات منزلية مع صيانة منازل عدد من المحتاجين، كما دعمت الطلبة من أبناء الأسر المتعففة، بما قيمته 3.6 مليون درهم من خلال مشروعي «القرطاسية» و«تيسير» للطلبة الجامعيين، بالإضافة إلى 262 ألف درهم سددتها «بيت الخير» عن الغارمين.

وذكر أن الجمعية قد أعلنت سابقاً إنفاق 100.4 مليون درهم خلال أزمة «كورونا»، منها توزيع 3 ملايين وجبة على العمال والمحجورين والأسر المتضررة من الجائحة، وذلك في الفترة الممتدة من مارس وحتى يونيو الماضي، حيث تركّز إنفاق الجمعية خلال تلك الفترة، لدعم الجهود المجتمعية والمبادرات الوطنية والجهود الحكومية في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».