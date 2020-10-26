«معاً للمنح» يدعم المؤسسات الاجتماعية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، إطلاق برنامج «معاً للمنح»، لتوفير الدعم المالي اللازم لتنمية وتمكين المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام القائمة والتي تعمل على تحقيق أهداف التطور والتقدم المجتمعي في إمارة أبوظبي. وتتماشى مبادرة برنامج «معاً للمنح» مع استراتيجية هيئة «معاً» في دعم نمو قطاع ثالث مزدهر ومستدام في الإمارة، يشمل المؤسسات ذات الأهداف الاجتماعية التي تنسجم مع تعزيز قيم ثقافة العطاء والتعاون والمشاركة المجتمعية، حيث يسعى البرنامج لدعم أهداف دائرة تنمية المجتمع في دعم نمو القطاع الثالث، وتعزيز ريادة الابتكار الاجتماعي ودعم نمو المشاريع الاجتماعية الناشئة، وتفعيلها بهدف تمكين القطاع الثالث.

ويمكن للمؤسسات المؤهلة الاستفادة من البرنامج، من خلال التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي، بهدف توسيع أعمالها، وتعزيز أثرها الاجتماعي في سبيل إحداث تغيير إيجابي ملموس، عبر تقديم حلول للتحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث ستتعاون «الهيئة» مع المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام الحاصلة على المنح، لضمان تحقيق هذه الجهات أثر اجتماعي مستدام، وقابل للقياس في الإمارة، إلى جانب تركيز جهودهم على بناء مجتمع صحي ومتماسك.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: يمثل إطلاق برنامج معاً للمنح إنجازاً مهماً يسجل في مسيرة «الهيئة» لإحداث أثر اجتماعي إيجابي في مجتمع أبوظبي، مما يمثل خطوة مهمة لدعم نمو قطاع ثالث مزدهر قادر على الاضطلاع بمهامه، وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية التي نواجهها اليوم.

وأضافت: يتمتع مجتمع أبوظبي بمنظومة من القيم الإيجابية، كالمحبة والتعاون اللذين يلعبان دوراً فعالاً في تمكين المؤسسات الاجتماعية الراغبة في دعم المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تحديد ودعم المؤسسات الاجتماعية التي توفر أكثر الحلول ابتكاراً، عبر تقديم الدعم المالي اللازم لتحقيق أهدافها وتوسيع نطاق أعمالها، ومن خلال إطلاق هذه المبادرات البناءة، تسعى «الهيئة» إلى ترسيخ قيم العطاء والتعاون، ووضع المجتمع في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق أثر إيجابي ينعكس على نمط حياة سكان إمارة أبوظبي.

المؤسسات الاجتماعيــــــة

ومن جانبه، صرح فيصل الحمودي، مدير إدارة العقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «تتطلع (الهيئة) إلى العمل مع المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام؛ ونهدف لبناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام ملتزم بإحداث أثر اجتماعي إيجابي، وتحقيق التطور المجتمعي، من خلال تعزيز سلسلة متنوعة من المؤسسات الاجتماعية».

وللحصول على الدعم المالي من برنامج «معاً للمنح»، يجب أن تكون الجهة المتقدمة مؤسسة اجتماعية أو منشأة أهلية أو مؤسسة نفع عام قائمة مسجلة ومرخصة بشكل قانوني في إمارة أبوظبي، وأن تتوافق أهدافها مع الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

ووفقًا لنتائج استبيان جودة الحياة، حددت دائرة تنمية المجتمع مجالات الأولويات الاجتماعية، حيث تتمثل الركائز الأساسية لبرنامج «معاً للمنح» في المجتمع والأسرة، عبر التركيز على المشاريع الهادفة لتعزيز التماسك والتواصل المجتمعي، وتفعيل مشاركة الفئات كافة في المجتمع، خاصة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، وتشجيع المشاركة بشكل أوسع في الأنشطة التطوعية لخدمة المجتمع، إضافة إلى محور جودة الحياة والصحة، عبر التركيز على المشاريع التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة عبر توفير برامج وحلول مبتكرة لتعزيز الصحة النفسية والبدنية لمجتمع أبوظبي، إضافة إلى التعليم وتنمية المهارات، عبر التركيز على المشاريع الهادفة لتمكين جيل الشباب، من خلال التعلم وتطوير المهارات.