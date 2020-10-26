184 مليون درهم إيرادات «صندوق الزكاة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، أن إيرادات الصندوق بلغت منذ بداية العام الجاري 184 مليوناً 67 ألفاً و458 درهماً.

وأشار إلى أن الصندوق من خلال الخدمات و قنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من المزكين مباشرة في البنوك 56 مليوناً و112 ألفاً و66 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال المزكين مباشر في الصندوق 21 مليوناً و674 ألفاً و196 درهماً، ثم الإيرادات من خلال حكومة دبي-الدفع الإلكتروني، والتي بلغت 12 مليوناً و886 ألفاً و751 درهماً.

ولفت المهيري إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، والبوابة الرسمية لحكومة دبي، كما يتم من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق، مثل: المحصل الإلكتروني، وجهاز التحصيل عن طريق البطاقة البنكية وبرنامج «زكاة فون»، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة.