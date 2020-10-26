طقس صحو غائم جزئياًً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.. وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏س أحياناً.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:40 والمد الثاني عند الساعة 22:32 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:03.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:43 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:38.