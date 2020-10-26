13 ألف معاملة لمركز الاتصال بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت إحصائية صادرة عن مركز الاتصال والمتابعة لمركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إنجاز 13 ألفاً و253 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة: إن الإحصائية تأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على الارتقاء بخدماتها، وبما يحقق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأضاف: إن المعاملات التي تم إنجازها، تنوعت بين أربع خدمات هي المكالمات، «الواتساب»، واعتراض على مخالفة مرورية، ومقترحات وشكاوى، وجاءت في مقدمتها خدمة تلقي مكالمات المتعاملين الهاتفية، والتي بلغت 7251 مكالمة، تلتها خدمة «الواتساب»، والتي تم من خلالها إنجاز 5379 معاملة، اشتملت على استعلامات المتعاملين عن تجديد وتسجيل المركبات، وتحديث البيانات، والاستعلام عن المخالفات، إضافة إلى خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية 619 معاملة، فيما استقبل المركز خلال تلك الفترة عدد «4» مقترحات وملاحظات.

وأشار المقدم خالد الكي، إلى أن التنوع في تقديم الخدمات لأفراد الجمهور، يهدف لتوفير قنوات عمل يمكنها من تقديم خدماتها للمتعاملين بصورة بسيطة، ومميزة، تسهم في إنجاز معاملاتهم بكل بسهولة ويسر، منها خدمة «الواتساب» المتوافرة على الرقم 065177555، داعياً المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة، أو عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، والتي تهدف بدورها إلى تبسيط الإجراءات في رحلة متميزة تسهم في إسعاد ورضا المتعاملين.