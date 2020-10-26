108907 طلبات عبر «وياك»

دبي (وام)

استقبلت محاكم دبي 108907 طلبات عبر خدمة «وياك» منذ انطلاقها في فبراير العام الحالي، والتي أسهمت في رفع كفاءة العمل وجودة تنفيذ القرارات خلال الأطر الزمنية المحددة، وتضمن معها دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة، بما يترجم معها رسالة محاكم دبي «تحقيق عدالة نافذه تتسم بالدقة والسرعة، وتقدم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع».

وقال شمس الدين البدوي، رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي.. إن خدمة وياك تتضمن 8 خدمات فرعية تتيح من خلالها المتابعة برقم طلب التسجيل الإلكتروني للدعاوى «السالفة» والمتابعة برقم الدعوى ورقم الطلب الذكي وطلب ربط القضايا باسم المستخدم وطلبات قسم شؤون رؤساء المحاكم وخدمة شعبة التحري والاستدلال عن العناوين وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بعدم وجود قضايا، بالإضافة إلى متابعة طلبات الحجز والبيع والصرف.