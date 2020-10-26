شرطة أبوظبي تكرم المراكز التجارية

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي إدارات المراكز التجارية بمنطقة العين تقديراً لمبادرات التعاون والشراكة المتميزة في الحملات واهتمامها بنشر التوعية حول مختلف المواضيع الأمنية والمرورية، والإجراءات الاحترازية حول جائحة «كورونا».

وأثنى المقدم صلاح الحميري مدير إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات على تعاون مختلف الهيئات والمؤسسات ومراكز التسوق التجارية بمدينة العين مع شرطة أبوظبي، مما أسهم بدور رائد في تحقيق أهداف التوعية الوقائية للمجتمع.

وقدم شهادات شكر وتقدير ودروعاً تذكارية لمسؤولي المراكز التجارية وشمل التكريم كل من «العين مول، الجميي مول، البوادي مول، هيلي مول، الفوعة مول، وستار سينما».