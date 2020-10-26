عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.. اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورحب سموه بأعضاء اللجنة مثمناً جهود فرق العمل، من أجل تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل.

واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات عمل اللجنة والتقدم المحرز، كما تم اعتماد خطة عمل اللجنة للشهر المقبل.

حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دول، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي اللواء طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وسيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.



