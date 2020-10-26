خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس الـ«يو إف سي»

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، دانا وايت رئيس المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، بعد اختتام فعاليات منافسات «العودة إلى جزيرة النزال»، التي أقيمت على جزيرة ياس، وذلك بحضور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش المدير العام لـمكتب أبوظبي التنفيذي.

وأشاد سموه بالمستوى المتميز للمنافسات التي أقيمت خلال الشهر الماضي، والتي جمعت مقاتلين محترفين من دول مختلفة حول العالم، واستقطبت مشاهدين من حول العالم نتيجة الشراكة القائمة لاستضافة نزالات «يو إف سي» في أبوظبي.

من جهته شكر دانا وايت سموه على الشراكة القيمة مع المنظمة العالمية للفنون القتالية، والتي أثمرت عن فعاليات متعددة شهدت نزالات ضخمة هذا العام، على الرغم من الظروف الحالية، وأعرب عن حرص المنظمة على مواصلة تنظيم النزالات في أبوظبي لحضورها العالمي المميز كوجهة رئيسية جاذبة للقاءات الفنون القتالية المختلطة، الذي يجعل أبوظبي الموطن الجديد لـ «يو إف سي».



