تدشين مركز شرطة ذكي في مطار دبي

دبي (الاتحاد)

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، مركز الشرطة الذكي«SPS» الثالث عشر على مستوى الإمارة، في دافزا سكوير ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، وذلك بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المضي قدماً في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات في طليعة دول العالم في مختلف المجالات، من خلال المبادرات النوعية لأنظمة العمل، ومنها تجربة مركز الشرطة الذكي الذي أثبت نجاحاً كبيراً في تقديم خدمات دون تدخل بشري.

وقال معاليه: «إن هذه المراكز تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، كما أنها، بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثّل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، لا سيما أنها تقدم الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية».