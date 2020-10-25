«زايد الخيرية»: التحصين ضد «شلل الأطفال» من أهدافنا الصحية

أبوظبي (وام)

أكد حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة قد بادرت بتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في عدد من المناطق خارج الدولة، باعتباره من أولويات وأهم الأهداف الصحية التي ترعاها، اقتداءً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه.

وقال: إن المؤسسة بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الأمناء، تواصل دورها الإنساني في المساهمة في مختلف البرامج الصحية وغيرها من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمجتمعات، حرصاً منها على توفير كافة السبل الصحية. وأشار إلى أن مشاريع المؤسسة وصلت إلى العديد من الدول الأقل نمواً في العالم، حيث شملت تشييد المستشفيات والعيادات، وتقديم الأجهزة الطبية والأدوية ومختلف أنواع العلاجات، خاصة في مجال الأمومة والطفولة، وكذلك خلال الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد - 19».