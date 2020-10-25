سيف بن زايد يهنئ القيادة بفوز «الداخلية» بـ 14 جائزة عالمية

أبوظبي (وام)



حصدت وزارة الداخلية 14 جائزة عالمية مرموقة، من بينها تتويج 6 ضباط ضمن الفائزين بجائزة القائد المؤثر تحت سن الـ 40، وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في حفل افتراضي جرى عن بُعد.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر «تويتر»: «هذا ما زرعته يداك سيدي القائد.. وها هي جهودكم سيدي تؤتي ثمارها كل حين.. بفوز إدارات وضباط من وزارة الداخلية بـ 14 جائزة عالمية ضمن جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة IACP التي تضم أكثر عن 20.000 عضو من 100 دولة.. نتمنى للجميع دوام التوفيق والتفاني في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

شمل التكريم مجموعة بارزة من رؤساء الأمن والاستراتيجيين والمفوضين والمديرين والمحققين والمهنيين العاملين في مجال تطبيق القانون على مستوى العالم.

وبهذا الفوز، تكون وزارة الداخلية قد حققت إنجازاً جديداً في مقدمة الجهات الشرطية في العالم، بحصدها هذا العدد من الجوائز ضمن هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تنشط في تكريم جهات إنفاذ القانون حول العالم من مؤسسات وأفراد.

وتحرص وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة في هذه الجمعية الدولية للشرطة، وتقديم تجاربها وأفضل الممارسات المطبقة، بهدف الاستفادة والإفادة، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز العمل الدولي المشترك.

ويعزز تحقيق مثل هذه الإنجازات، بالتنافس مع الجهات الشرطية المتقدمة عالمياً، مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وموقعها الدولي المتقدم على سلم مؤشرات التنافسية الدولية.

فقد حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على «جائزة القيادة في التعاون لإنفاذ القانون المدني/‏‏‏ العسكري»، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وذلك بالتعاون مع فريق الأزمات والكوارث بالفجيرة.

وحصل اللواء محمد سيف الزفين، رئيس المجلس المروري الاتحادي، على «جائزة ستاندارد بيكر في السلامة على الطرق السريعة».. وفي فئة «جائزة أفضل قائد مؤثر تحت سن الـ 40»، تم تتويج الرائد موزة عبيد الكلباني من الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والنقيب خليفة حمد المزروعي من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، والنقيب راشد ناصر آل علي من القيادة العامة لشرطة دبي، والملازم أول المهندس محمد عبدالله الشامسي من القيادة العامة لشرطة دبي، والملازم أول علي بن محمد النعيمي من القيادة العامة لشرطة عجمان، والملازم سارة محمد الزرعوني من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما حصلت «عملية ستوكر» التي نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على «جائزة الجرائم العابرة للحدود»، فيما فازت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي بـ«جائزة رعاية الضحايا».

أما «جائزة منع جرائم المركبات»، فحصلت عليها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، في حين حصلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالقيادة العامة لشرطة دبي على «جائزة العلوم الجنائية».

وفازت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي بـ«جائزة البحوث الاستراتيجية لتطبيق القانون»، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر».

كما حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على «جائزة اكتشاف الجرائم عن طريق لوحات المركبات» من خلال النقيب نبيل علي الحنطوبي.

وكانت الجمعية الدولية لقادة الشرطة قد اختارت الفائزين من مؤسسات مرموقة من جميع أنحاء العالم بمشاركة من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا وإسبانيا وغيرها، والذين تقدموا للجوائز العالمية وانطبقت عليهم معاييرها وشروطها.



