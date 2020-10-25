إغلاق 9 مؤسسات في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 9 مؤسسات خلال اليومين الماضيين، منها 4 مغاسل ومركز لياقة وصالونان، ومركزا تدليك، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما خالفت 11 مؤسسة أخرى.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كوفيد ـ 19»، ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم التأكد خلال الجولات التفتيشية من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها، مؤكدة أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار، خصوصاً مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسسات العاملة في إمارة دبي.